“Tengo más de un año que no percibo un peso como entrenador y el trabajo que hago no lo valoran. Uno tiene que estar talacheando, yo nací jodido y todo lo que tengo ha sido a base de esfuerzo, de ir picando piedra.

Ahora mi reto es tener talentos de alto nivel y será algo personal, porque nadie reconoce el trabajo de un entrenador y te dan una patada en el trasero , señala Nemer.

El técnico no quiso demandar a la Conade cuando causó baja del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento en la administración de Ana Guevara. Nadie lo escuchó y “con un mail me despidió Arturo Contreras (director de alto rendimiento de la dependencia).