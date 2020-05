Además, esto debe ser expresado con la familia, ya que es un núcleo en el que puede haber mayor intimidad y seguridad. Y si no puede realizarse de manera presencial, se puede recurrir a la tecnología para hablar con otros sobre el ser querido y recordar los momentos agradables o a fin de expresar la tristeza o el dolor que la pérdida puede causar.

Cuando una persona con Covid-19 muere en un hospital, la familia se enfrenta a una pérdida que se agrava porque no puede despedirse de su ser querido ni efectuar un funeral normal por las medidas impuestas por las autoridades a fin de prevenir contagios.

De acuerdo con recomendaciones de Mariana Edith Rodríguez Lugo, sicóloga de este departamento, al no existir la posibilidad de un funeral es necesario efectuar rituales propios, como escribir una carta que mencione todo lo que no se pudo decir al ser querido, lanzarla en un globo o entregarla metafóricamente. También se puede adaptar un espacio para colocar algunas cosas que le gustaban y en él rendirle tributo, hablar con él, expresar los sentimientos o realizar algunos dibujos para exponer de forma simbólica lo que no puede decirse con palabras.

De ser necesaria la atención de un especialista, la Facultad de Medicina ofrece a su comunidad algunos talleres, atención siquiátrica u orientación sicológica en línea. Para la población en general existen organizaciones y asociaciones que se dedican al trabajo del duelo; en los hospitales también pueden informarse para ver la posibilidad de tener apoyo.