El también ex timonel de equipos como Toluca y Puebla precisó que lo mismo sucede con los jugadores; se debe considerar a quienes sí tienen nivel para estar en el máximo circuito, de lo contrario sería muy injusto que acabaran sus carreras si han mostrado un buen desempeño .

Sugirió que los dos o cuatro equipos del Ascenso con las mejores condiciones, tanto futbolísticas como financieras, podrían ser considerados para integrarse a la Primera División y quedar integrada por 20 o 22 clubes, lo cual tampoco sería muy descabellado, pues me parece que en México sí hay talento para hacer una liga de ese tamaño .

El entrenador charrúa estimó: En este tema hay que hacer las debidas excepciones, pues se tiene que analizar bien cada caso y no desechar proyectos que sí tienen posibilidades de estar en la alta competencia .

Reconoció que en dicha división existen equipos con adeudos a sus futbolistas, que no cumplen con los requisitos ni tienen la solvencia necesaria para estar en el futbol profesional ; sin embargo, destacó que hay otros que no se pueden borrar del mapa tan fácilmente, pues cuentan con una buena infraestructura y están bien consolidados, como Leones Negros o Zacatepec, los cuales tienen estadios excelentes y se han esmerado para estar a la altura del máximo circuito .

Más allá de eliminar la Liga de Ascenso, lo que se debe hacer es replantear su estructura y funcionamiento, pues si bien es cierto que hay equipos que no son muy sólidos, también es verdad que hay jugadores con mucho talento cuyas carreras se verán truncadas con esta decisión , consideró el entrenador uruguayo Héctor Hugo Eugui, quien dirigió al extinto Potros UAEM del Circuito de Plata, entre otros clubes de esa misma categoría.

Sobre la creación de la liga de desarrollo, la cual sustituirá al Ascenso Mx, indicó que no se puede desaprobar sin antes conocer bien sus objetivos y su funcionamiento. Si todavía no nos explican cómo estará estructurada, no debemos adelantarnos ni hacer juicios .

Opinó que este nuevo proyecto podría beneficiar en cuanto a la competitividad de los jugadores, que muchas veces, al tener un lugar seguro en su equipo, se conforman y dejan de pelear por un sitio. Ahora tendrán que luchar sí o sí por estar en un plantel .

No obstante, advirtió que para obtener los frutos que se desean , la también llamada Liga de Expansión debe tener un alto grado de competitividad, pues si se forma sólo con futbolistas de 23 años, será como una Sub-20 o 17. Hay que poner también a jugadores de más edad, pues lo que se necesita es fogueo; incluso, no sé si estén contemplados o no, pero podría haber extranjeros, para que haya más roce internacional .