Jueves 7 de mayo de 2020, p. 8

Irán. La pandemia del nuevo coronavirus ha traído de vuelta algo no visto en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, un autocinema.

Condenado una vez por los revolucionarios por permitir demasiada privacidad a parejas jóvenes no casadas, un autocinema ahora opera desde un estacionamiento junto a la torre Milad, en Teherán, con una película que satisface las posturas de los intransigentes.

Empleados rocían desinfectante en los automóviles que se alinean cada noche en el lugar con boletos comprados en línea para la llamada máquina del cine y sintonizan la película en una estación de radio.

Con los estadios y los cines cerrados, esta proyección en un estacionamiento es la única película que puede verse en un ambiente comunal en medio de la crisis del virus en Irán, donde se han reportado más de 98 mil 600 casos y más de 6 mil 200 muertes, aunque expertos locales e internacionales reconocen que la cifra probablemente es mucho mayor.