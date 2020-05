Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 7 de mayo de 2020, p. 8

A lo negro se le ha adjudicado lo malo , dice la directora y guionista de Negra, Medhin Tewolde.

Este documental narra las historias de varias mujeres que se identifican como afrodescendientes en México, país que ha negado y discriminado a esa comunidad; los testimonios son punzantes.

La cinta forma parte del festival Ambulante, que ahora se transmite en línea; estuvo disponible el martes pasado, cuando también tuvo lugar una conversación entre la realizadora, cibernautas, y la investigadora Gabriela Pulido. Moderó la productora y locutora Tatiana García Altagracia.

¿Qué nos hace negras? , preguntó la moderadora a Tewolde. La respuesta es cada vez menos clara, explicó la documentalista. Para compartir su experiencia, quiso hacer una película sobre lo que han vivido otras mujeres afrodescendientes en este país; por eso ella misma aparece en la cinta.

El color de su piel también ha significado para ella justificar su permanencia en el lugar donde nació, creció, vive y se siente ajena. Lo anterior no se lo cuestionan otras etnias, considera Tewolde.