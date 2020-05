Afp

Martes 5 de mayo de 2020, p. 7

Los Ángeles y Manila., El cineasta neozelandés Taika Waititi coescribirá con Krysty Wilson-Cairns, guionista nominada al Óscar por la película 1917, y dirigirá una nueva película de Star Wars, anunció Disney.

Waititi pasó de ser un aclamado director de cine independiente a participar en grandes producciones de Hollywood, como el filme de superhéroes de Marvel Thor: Ragnarok en 2017, antes de ganar un Óscar al mejor guion por la sátira nazi Jojo Rabbit, en febrero pasado.

También dirigió el último capítulo de la primera temporada de The Mandalorian, la exitosa serie de televisión ambientada en el universo de Star Wars.