Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 4 de mayo de 2020, p. 31

Familiares de pacientes en el Hospital General Xoco se manifestaron ayer por la falta de información sobre el estado de salud que guardan, y denunciaron que quienes ingresan con molestias por otra enfermedad y fallecen, el diagnóstico es que fue de Covid-19, como ha sucedido con alrededor de 20 esta semana, de los cuales cinco fueron el sábado .

Los cobros por la atención médica, señalaron, son exagerados, pues van de 15 mil a 25 mil pesos, porque el seguro popular que teníamos no aplica, y si se requiere un traslado se debe pagar entre 8 mil y 15 mil pesos, según la distancia .

La mayoría de la gente que tenemos a nuestros pacientes aquí somos humildes, vivimos al día y no tenemos ese dinero, sobre todo cuando todos los medicamentos que les recetan salen de nuestra bolsa, porque ellos no les están dando nada , aseguraron.

En caso de fallecer, explicaron, los familiares “viven otro calvario, porque tardan en entregarles el cuerpo hasta cinco días para que cubran los gastos generados por la hospitalización y porque, según ellos, deben hacer un montón de trámites .

A la exigencia de información, por parte de Gloria sobre el estado de salud de su hija Daniela, quien ingresó el martes por anemia y laboraba en un restaurante en el sur de la ciudad, donde ganaba 100 pesos diarios más propinas, se sumaron las de otras personas.