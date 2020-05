La cirugía que le fue practicada en septiembre de 2019, consideró Fernanda, fue tardía. Me operaron a destiempo, debido a que en la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) no la pensaron necesaria. Eran ya tantas sesiones de terapia, hasta que pedí que me intervinieran porque ya no me podía lavar los dientes ni peinarme .

Por la posibilidad que se abre, estoy 100 por ciento positiva, muy contenta. Todavía no me dan de alta completamente, porque la cita médica quedó pendiente en marzo, pero confío en que con la cirugía volveré aún más fuerte. Eso me ha dicho el doctor que me operó, Francisco Cruz, tras ver mis pruebas , resaltó la nadadora de 30 años, participante en las citas olímpicas de Pekín 2008 y Londres 2012.

Lamenta, sin embargo, que la Federación Mexicana de Natación no tenga ningún plan, un programa tentativo y ni siquiera se haya comunicado con los deportistas.

Desgraciadamente, la Federación no nos ha dado ninguna indicación. No sabemos nada de las competencias que van a estar avaladas, reconocidas, de puntuaciones, de tiempos, de marcas. Tenemos varios chats entre nadadores, pero todos nos preguntamos lo mismo. Como ha sido siempre, no hay certidumbre y es muy difícil.

Mientras tanto, Fernanda ocupa muchas horas del día impartiendo en línea preparación física personalizada, un servicio de la empresa que inició su esposo con una marca de gimnasios.