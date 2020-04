Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 28 de abril de 2020, p. a12

La desaparición del Ascenso Mx tendrá un efecto dominó y necesariamente va a afectar a la segunda y tercera divisiones, pues ¿qué sentido tendrán sus torneos si no hay opción o ilusión de avanzar para llegar hasta el máximo circuito? Ninguno. Lo que han hecho no tiene lógica , señaló José Guadalupe Cruz, ex técnico de Dorados de Sinaloa.

Al desaparecer la Liga de Plata para sustituirla por otra que todavía no tiene nombre, y que en primera instancia llaman de desarrollo, es dejar colgadas de la nada, suspendidas en el aire a la Premier (segunda división) y a la Tercera , resalta.

Por ahora los federativos están confeccionando sobre la marcha la nueva liga, y ante la ola de críticas e inconformidad, ha trascendido que permitirán ocho jugadores mayores de 23 años que podrán estar entre los titulares, aunque oficialmente nada se ha dicho.

No obstante, lo que se da por sentado es que habrá una baja salarial tanto de futbolistas como de cuerpos técnicos.