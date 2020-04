Ap

Lunes 27 de abril de 2020, p. 4

Los Ángeles. Los jugadores de la NBA tendrán permiso de regresar a las instalaciones de entrenamiento de los equipos a partir del viernes, siempre y cuando no haya en sus localidades órdenes gubernamentales vigentes de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Cualquier entrenamiento que se realice tendrá carácter voluntario, y se limitará a sesiones individuales, no grupales. Esta medida no implica una reanudación de la temporada.