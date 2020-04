Balcázar jugó una década (1948 a 1958) con Chivas, tiempo en el que anotó 51 goles y fue parte del equipo conocido como el ya merito , ya que se quedaban cerca de ser campeones. No obstante, sobresalió en la temporada 1952-53 al marcar en seis partidos consecutivos y así igualó el récord de Max Prieto.

Tomás Balcázar, ex seleccionado nacional y abuelo del delantero Javier Chicharito Hernández, falleció este domingo a los 88 años por complicaciones de salud tras haber estado internado desde el jueves en un hospital de Guadalajara.

A causa de una lesión en la rodilla izquierda, Balcázar se retiró a los 27 años de edad, poco después de ser campeón de liga con Chivas. Fuera de las canchas fue entrenador en distintos equipos, así como auxiliar de Alberto Guerra en la temporada 1986-87, cuando los rojiblancos consiguieron su noveno título.

Salón de la Fama

Ingresó en 2019 al Salón de la Fama de Futbol de Pachuca junto a Pável Pardo, Miguel Calero, Tomás Boy, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti y Didier Deschamps. Un año antes recibió el Premio Nacional del Deporte en nombre de su nieto.