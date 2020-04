Señalaron que rompiendo los ordenamientos de guardar la sana distancia y de no realizar concentraciones, utiliza la pandemia para promoverse mediante la entrega de despensas de la asociación Ir Contigo, que portan un volante impreso con una caricatura de él y con las leyendas: Iván Ramírez y Comprometido con Álvaro Obregón .

Dichos apoyos los ha entregado no sólo en asambleas realizadas en la vía pública, sino también en domicilios, donde se congrega una gran cantidad de gente, un año antes de las elecciones intermedias. Promoción a más no poder, violando una de las disposiciones del IECM , denunció la vecina Pily Alquicira.

En un segundo mensaje publicó: “Ja… Se quejan xq exhibí lo que pasó en Sta Lucía, y pues lo siento!! Bueno, no, la verdad no lo siento… Con la pena es un servidor público que debe respetar las normas que hay por la contingencia sanitaria. No puede ser farol de la calle y oscuridad de su casa.

“¿Qué haría si gracias a su imprudencia se contagian varias personas? En fin… Hay políticos a los que sólo les importa hacerse promoción y no cuidar a los demás…”, afirmó; mientras, otros vecinos también en redes sociales lamentaban esta situación y exigieron a las autoridades capitalinas actuar contra el servidor público.