Notimex y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 24 de abril de 2020, p. 9

El argentino Ricardo Antonio La Volpe anunció ayer su retiro de entrenador, luego de su más reciente experiencia en Toluca, aunque dejó en claro que seguirá ligado al futbol como director deportivo, algo que, reveló, ha buscado desde hace más de 10 años.

Yo estoy eligiendo ser director deportivo, ya no quiero dirigir más , dijo el también ex jugador de 68 años de edad, y quien fue entrenador de la selección mexicana de 2002 a 2006, en entrevista con un programa de la cadena Espn.

Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión, me cansé. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice: ¿a dónde, en la cancha? No me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales , añadió.

Asimismo, el apodado Bigotón indicó que decidió ya no dirigir después de su más reciente experiencia como técnico con los Diablos Rojos del Toluca, de la Liga Mx, equipo del cual fue despedido en noviembre de 2019 por los malos resultados.

No (volveré a dirigir), no. Después de lo que me pasó en Toluca ya se acabó , enfatizó.

Luego de su trayectoria de futbolista, donde formó parte de la selección de Argentina que se coronó campeona en el Mundial de 1978, La Volpe comenzó su andar en los banquillos en la temporada 1983-84 con el Oaxtepec, carrera que mantuvo durante 37 años con diversos clubes en México y el extranjero, además de dirigir a dos diferentes selecciones nacionales.