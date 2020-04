Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 21 de abril de 2020, p. 31

El hospital Pediátrico de La Villa está por confirmar el primer caso de coronavirus en un paciente de 20 días de nacido que se encuentra aislado en un pabellón acondicionado para la atención de Covid-19, en espera de los resultados de las pruebas enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Otro niño llegó ayer intubado en una ambulancia al nosocomio ubicado en la colonia Estanzuela, en Gustavo A. Madero, donde ocurrió una confusión en la contratación de médicos y enfermeras por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar.

La confirmación para que se presenten a laborar con el fin de atender los casos de coronavirus no era del conocimiento de la dirección general, por lo que ingresaron únicamente 10 personas a dejar sus papeles ; mientras otro número similar llevaba más de siete horas de espera.

No es posible que si ya tenemos el alta para prestar este servicio, por una cuestión burocrática no podamos hacerlo, y las autoridades federales no nos apoyen en cuanto a hospedaje y transporte, pues varios venimos de otros estados de la República , señalaron.

Hace un mes y medio se notificó al personal médico que sería un hospital de referencia para atender los casos de Covid-19, para lo cual se cuenta con alrededor de 20 ventiladores y el equipo para que los compañeros trabajen.

La jefa del servicio de quirófano y ortopedia, Rosa Guijosa García, señaló que se cuenta con dos pabellones: uno para atender a las personas con coronavirus y otro para las demás enfermedades que presenten los niños.