ntre 2008 y 2019 la banca comercial de México ha ganado miles de millones de pesos (gráfica). BBVA cada año nos informa que tiene más utilidades aquí que en su matriz en España. Banamex es la joya de la corona de Citi. En la pasada depresión que se desencadenó a partir de 2008, quebraron centenares de bancos en Estados Unidos, pero en México no dejaron de tener ganancias. Han estado al timón del sector financiero: en la práctica regulan a los órganos reguladores (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México). Los funcionarios públicos brincan de un lado a otro de la cancha oficial a la del sector privado. No se trata de invocar fantasmas lopezportillistas que ya demostraron no tener éxito en el pasado, sino de que los banqueros muestren responsabilidad social con este país que les ha dado dinero a ganar como han querido. Su asociación es parte del Consejo Coordinador Empresarial y firmó cumplir sus principios de ética social. Presentaron un plan para diferir el pago a cuatro o seis meses los saldos de las tarjetas de crédito, dijeron que no generarían intereses moratorios… pero dejaron a la letra chiquita disfrazar que sí causan intereses ordinarios. Su clientela espera un plan serio que le ayude a salir de esta crisis sin paralelo en la historia del mundo.

Aristegui, número uno

A fines de septiembre de 2018, Grupo Radio Centro y Aristegui Online anunciaron un acuerdo por el cual sería transmitido por la radio comercial el programa que produce Carmen Aristegui en Internet. En menos de dos años recuperó el primer lugar que dejó vacío cuando fue echada de MVS por instrucciones de Enrique Peña Nieto (la historia de la Casa Blanca). De acuerdo con la empresa IPSOS, en su medición de los noticieros con mayor audiencia en la radio de México –al cierre de marzo de 2020–, el de Aristegui, que se difunde en Radio Centro, está en el número uno de los más populares. Le sigue el que conducen Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero en Grupo ACIR y que se difunde en 88.9 de la FM; en tercer lugar aparece Adriana Pérez Cañedo de NRM (antes Núcleo Radio Mil). En cuarto lugar está Joaquín López-Dóriga de Fórmula y el quinto lugar lo tienen Los Periodistas, programa de información y análisis que se transmite de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, por La Octava, de Grupo Radio Centro; lo dirigen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela. En el quinto sitio aparecía Ciro Gómez Leyva, que se transmite por el 104.1 de Radio Fórmula, pero según IPSOS, ahora está en el lugar 11. La medición corresponde del 1º al 31 de marzo.