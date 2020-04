Entre los temas que más crecen en Spotify en España además de los de Rodríguez y Serrat, destacan los de Carlos Cano y Amancio Prada, con María la portuguesa y Adiós río, adiós fontes, respectivamente. Asimismo, otros temas de Aute, como Quiéreme, han adquirido más relevancia tras su muerte.

Himnos de los balcones españoles

Los datos de Spotify también muestran cómo los himnos de los balcones españoles aumentan en reproducciones entre los usuarios. Además del éxito del Dúo Dinámico, en España han crecido las escuchas de canciones como Sobreviviré, de Mónica Naranjo; la versión de Libre, de El Chaval de la Peca, así como Y viva España, de Manolo Escobar.

A escala global, también se ha producido un aumento en las escuchas de música de los años 50, 60, 70 y 80. Las canciones que más han añadido a las playlists han sido El rock de la cárcel, de Elvis Presley; At Last, de Etta James; Ain’t No Sunshine, de Bill Withers, y Take on Me, de A-ha, entre otras.

Una de las artistas con más reproducciones en este tiempo es Cyndi Lauper con Las chicas sólo quieren divertirse que ha alcanzado más de 2.3 millones de reproducciones entre el primero y el 7 de abril.