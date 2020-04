Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 20 de abril de 2020, p. 9

La industria de la moda en México cambia de patrones. Y no precisamente de los que se usan para comenzar la creación de una prenda.

Ha mutado todo su proceso, más aún, el de la vitrina de exhibición.

No la obligan a cambiar una mala salida de costura, un mal planchado o hilos sobrantes. Tampoco los colores fuera de tendencia. Su confección cambia por un cosido más humano . Esta vez fue conmocionada por un virus capaz de asesinar, incluso, a cualquier tela.

Pero esta industria no está muerta. Lo confirma en una charla con La Jornada Beatriz Calles, quien ha estado en ella por más de cinco décadas.

Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, llamada Semana de la Moda en México, plataforma que creó, hizo crecer y que se convirtió en la oficial de nuestro país, cambia su look; ahora se apreciará en la tarima digital de YouTube.

Calles dice que esta industria sobrevivirá porque “es momento de que seamos comunidad. Nuestro futuro dependerá del talento individual para crear valor colectivo. La respuesta ante la crisis fue unirnos para dar el mensaje de que ‘somos nosotros, no soy yo’”.

Recuerda que la moda en México crea muchos puestos de trabajo, directos e indirectos , por lo que la continuidad en Internet tiene el objetivo de que los miles de empleos sigan adelante .

Esta industria no quiso degradar sus tejidos y se avienta a dar el paso a la web de manera obligatoria.

Esta vez no habrá desfiles. Ahora, los más de 30 diseñadores que en cada versión presentaban su colección en varios días y en distintas sedes, mostrarán el próximo fin de semana una forma más creativa de exhibir su moda , su ADN.

Beatriz Calles se refiere a que se convertirán en creadores de contenido, porque en esta ocasión, cualquier persona que se conecte podrá ver lo que hay detrás de los que diseñan la ropa.

Cada creativo fue encargado de producir su propio video, por lo que nos mostrará un aspecto más íntimo y cercano a la esencia de cada sello de ropa. Todo, de una forma más humana. Cada uno expondrá sus propuestas, así como sus espacios: dónde viven o trabajan, algo que la mayoría de la gente no imagina y eso es lo que lo hace hermoso .

Somos nosotros, no soy yo

–Cambiaron, por obligación, los patrones en la Semana de la Moda en México –se le comenta a Beatriz Calles.

–Por eso nuestra frase ahora puede ser: somos nosotros, no soy yo .

–¿Tuvo que venir algo así para dar pasos, que ya se necesitaban en la moda en México?

–Fuimos egoístas y no nos dimos cuenta de estar tan enajenados...Todos estamos corriendo siempre, y más ahora, con todo lo digital. A mí me tocó vivir cuando no había celulares y era diferente la interacción. Ahora tienes que estar contestando de inmediato, porque si no, te reclaman, y esa manera de vivir no te permite pensar y disfrutar lo que vale en la vida.