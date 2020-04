Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 18 de abril de 2020, p. 6

Una grata experiencia han resultado los conciertos y acústicos en streaming, los cuales se multiplican encabezados por celebridades como The Rolling Stones, Paul McCartney o The Killers, quienes aparecerán en redes sociales para acompañar a sus seguidores durante el confinamiento.

Al histórico concierto virtual One world together at home, que se realizará la noche de este sábado, organizado por Lady Gaga, se sumaron The Rolling Stones, Billie Eilish, Elton John, Alanis Morrissette, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, Paul McCartney, J Balvin, John Legend, Celine Dion, Juanes, Maluma, Sam Smith y Pharrell Williams, entre otras luminarias que podrán ser vistas en varias cadenas de televisión, así como YouTube, Facebook, Instagram y globalcitizen.org/togetherathome.

También hoy, The Killers ofrecerá un live en su cuenta oficial, a las 14 horas; por su parte, la banda Pink Floyd anunció que estarán subiendo material a su canal de YouTube cada viernes a las 11 horas, a partir del 17 de abril, para colaborar con el #QuédateEnCasa. Inició con su emblemático concierto Pulse.

Por su parte, el Festival Far Away Together, anunció que se extenderá al 30 de abril, con la participación de otras 15 bandas en streaming como Pato Watson, Breakbot, Dengue Dengue Dengue, No Joy, Goldroom, Porter, Pau Sotomayor o Shigeto.