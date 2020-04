Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 18 de abril de 2020, p. 5

Tres semanas después de publicar su primera canción inédita en ocho años, Murder most foul, Bob Dylan sorprende con otro nuevo tema, I contain multitudes (Contengo multitudes).

A diferencia del tema anterior, sólo dura cuatro minutos y medio y toma el título de un famoso verso del poema Song of Myself de Walt Whitman. Es una composición con cierto tono crepuscular y leves arreglos de cuerda y órgano, en la que el Premio Nobel de Literatura vuelve a lanzar versos: “Today, tomorrow, and yesterday, too. The flowers are dyin’ like all things do”.

En su nuevo trabajo, Bob Dylan hace de nuevo un repaso a todo tipo de figuras históricas. Así, William Blake, Edgar Allan Poe, Ludwing van Beethoven, Frederic Chopin, The Rolling Stones o Ana Frank son algunos de los nombres que fluyen por los versos del tema.

Contengo multitudes

“Hoy, mañana y ayer también /Las flores se mueren como todo lo demás / Sígueme de cerca, voy a Balian, Bali / Perderé la cabeza si no vienes conmigo / Me alboroto el pelo y peleo venganzas / Contengo multitudes.

Tengo un corazón que cuenta historias, como el señor Poe / Tengo esqueletos en las paredes de gente que conoces / Beberé por la verdad y las cosas que dijimos / Beberé por el hombre que comparte tu cama.

Pinto paisajes, y pinto desnudos / Contengo multitudes.

Cadillac rojo y bigote negro / Anillos en mis dedos que brillan y destellan / Dime, ¿qué sigue? ¿Qué haremos? / La mitad de mi alma, nena, te pertenece / Me deleito y festejo con todos los jóvenes colegas / Contengo multitudes.