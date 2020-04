Notimex y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 16 de abril de 2020, p. a11

Barcelona. El director técnico del Barcelona, Quique Setién, rechazó una potencial coronación con sus dirigidos en La Liga si la competencia es incapaz de reanudar por la pandemia del Covid-19.

Me gustaría coronarme jugando, es obvio. No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Real Madrid. Es una situación muy difícil para todo el mundo. Y lo que realmente me preocupa es que se solucione cuanto antes , señaló a una televisora local.

Javier Tebas, presidente de La Liga, y Luis Rubiales, su homólogo en la Real Federación Española de Futbol (RFEF), dejaron claras sus intenciones de finalizar con las competencias locales, aunque también se han mostrado abiertos a barajar otras vías en caso de que el coronavirus no permita la reanudación del futbol.