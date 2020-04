Las propuestas de los jugadores fueron claras: Liberar la edad límite en la liga de desarrollo, en la que se tenía contemplado un máximo de 23 años, y no abolir el ascenso. Aunque no se muestran en contra de que se suspenda el descenso en la Liga Mx.

El grupo de resistencia que votó contra la eliminación del Ascenso está conformado por Mineros de Zacatecas, Correcaminos de la UAT, Leones Negros de la UdeG y los Venados de Mérida.

Roberto Hernández, técnico de Correcaminos, señaló que desaparecer al Circuito de Plata provocaría un efecto domino por lo que es momento de que todos los jugadores tanto los de la Liga Mx como de otras categorías demuestren su unión.

Existe la AMF, pero no sé cuánto apoyó tenga de los grandes jugadores de la Liga Mx, de quienes están en el extranjero o de ex figuras nacionales , dijo al destacar que esta decisión también repercutirá en los elementos de Primera División, donde se podrían abaratar los contratos .

Señaló que los jugadores del ascenso están preocupados porque los números en general dicen que 78 por ciento de los futbolistas no tienen cabida en la liga de desarrollo por cuestión de edad, es un número muy alto de elementos que se quedarían desempleados, además de los utileros, masajistas, cocineras, quienes también se verán afectados .

Dijo que los directivos de la Liga Mx se aprovechan de la situación del Covid-19 para no verte a la cara en las negociaciones, pero Correcaminos va alzar la voz para señalar esos aspectos que no ven o que no quieren ver, porque esto no significa un estancamiento en el futbol mexicano, sino un retroceso .

Mientras en México intentan crear una liga de desarrollo, pese a que ya existen las categorías Sub- 17 y 20, la MLS de Estados Unidos anunció también la creación de un torneo juvenil de élite , el cual incluirá competencias regionales y nacionales con planteles internacionales.