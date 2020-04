▲ El roquero Bon Jovi se puso en contacto ayer, vía Internet, con un profesor y sus alumnos, quienes le compartieron versos para agregar a su canción Do What You Can. Foto Jam Media

Por su parte, otros famosos harán lo propio para la ciudad de Cleveland, como Joan Jett, Alice Cooper y Jason Mraz, en el contexto del concierto desde casa Cleveland Rocks: From Our Living Rooms el 15 de abril, que se transmitirá por la cadena Fox, asimismo las ganancias serán destinadas al Fondo de Respuesta Rápida Covid-19 de Greater Cleveland.

Clase virtual para niños

Un maestro de prescolar llevó su clase virtual del lunes a otro nivel al tener como invitado a Bon Jovi para una lección de vida en tiempos de cuarentena.

El mes pasado, el laureado roquero lanzó una versión incompleta de Do What You Can (Haz lo que puedas), una balada sobre la batalla de la nación para contener la pandemia del coronavirus, y pidió a sus fans que le enviaran versos para ayudar a terminarla, reportó el diario The Palm Beach Post.

Michael Bonick, profesor de la escuela primaria Marsh Pointe, en Palm Beach Gardens, vio la invitación del cantante, consiguió la información de contacto de un miembro de su personal y envió junto a sus estudiantes textos sobre sus propios encierros.

Un miembro del equipo de Bon Jovi respondió que éste quería conocer a los niños, y el lunes a las 10 de la mañana el artista apareció en las pantallas de sus computadoras.

El señor Bonick los puso a escribir y me emocioné mucho de escuchar eso , dijo el roquero a los alumnos, porque si ponen sus sentimientos en papel a veces se convertirán en canciones, a veces en cuentos y uno nunca sabe a dónde eso pueda llevarlos .

El cantante ha recibido miles de propuestas en línea, algunas de las cuales ha incorporado a la canción.