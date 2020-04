Ap

Miércoles 15 de abril de 2020, p. a11

Roma. Mientras que las ligas de futbol en Europa debaten si deben volver pronto y cuándo podrán hacerlo frente a la pandemia de coronavirus, el líder de la Asociación de Federaciones de Medicina Deportiva del continente, Maurizio Casasco, pidió que se establezcan una serie de medidas para asegurar que los jugadores están en condiciones antes de volver a entrenar. Y Sandra Zampa, subsecretaria de salud del gobierno italiano, sostiene que no cree que sea prioritario reanudar el futbol y advierte que no habrá estadios llenos hasta que no haya una vacuna .

Y todavía con escenarios más severos como el que plantea el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Alemania, Gerald Haug, quien anticipa que el cierre de actos masivos como el futbol podría tardar hasta año y medio, de acuerdo al riesgo que presente la presencia del coronavirus.

El protocolo elaborado por la Federación italiana inicia dividiendo a los jugadores en dos categorías. El Grupo 1 para aquellos que ya dieron positivo por el Covid-19 o que tuvieron síntomas asociados al virus. El Grupo 2 para aquellos que no han dado positivo, incluyendo deportistas que estuvieron en contacto con quienes sí lo hicieron, pero que no presentan síntomas.