ste 15 de abril se inicia un nuevo ciclo de jazz en la Casa del Lago, en medio del antiguo Bosque de Chapultepec; y aunque no se trate de un club de jazz como tal, bien sabemos que ha sido uno de los espacios más relevantes para la síncopa y la improvisación a través de los años. Ahí escuché, por primera vez, al quinteto de Chilo Morán hace... muchos años, y la pura evocación de aquel concierto me vuelve a emocionar y a cimbrar y...

Bueno, el 15 comienza el ciclo Miércoles de jazz e improvisación, con dos primeros conciertos grabados a puerta cerrada bajo la curaduría de Zazil Collins, poeta admirable, melómana irredenta y encargada por nueve años de la programación musical de Código CdMx, radiodifusora de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, de donde fue despedida de la manera más absurda y arbitraria, mientras estaba de vacaciones y sin explicación alguna. Al más puro estilo de la actual administración en lo que a arte y cultura se refiere. Pero el talento de Zazil no podía permanecer estático. “Adelantándonos a lo que está sucediendo –nos comenta la poeta–, hace tres semanas grabamos dos conciertos de emergencia, y el contenido se va a transmitir a través del portal de Casa del Lago (https://casadellago.unam.mx/encasa). Para acceder, hay que hacerlo con computadora, no con celular. El ciclo lo inicia el Cuarteto de Gabriel Puentes, con el proyecto Two Bass Hit, dos contrabajistas: Antonio López y Arturo Báez, el saxofonista español Lucas Martínez y Gabriel en la batería.