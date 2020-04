Porque lidiar no es sólo burlar y someter las embestidas, según los principios de la tauromaquia; tampoco se reduce a pelear, batallar o a enfrentar algo o a alguien. En un sentido amplio, la lidia implica también el manejo de habilidades y estrategias para negociar con uno o varios factores o personas que amenazan con alterar nuestro entorno o nuestra tranquilidad. Que la manipulada pandemia no nos haga descomponer la figura ni olvidar una serena disposición al azar.

Toda fecha adquiere trascendencia para quien la vive... o la muere, y un 8 de abril cualquiera puede convertirse en parteaguas, en relámpago desalmado o en detonación definitiva, como la que escuchó Juan Belmonte la tarde de aquel domingo en el despacho de su finca de Gómez Cardeña, vecina a Sevilla, luego de haber pedido un whisky y un bolígrafo y a punto de cumplir, seis días después, 70 años de edad.

La por entonces –1962– aún piadosa y rezandera España no quiso entrar en detalles sobre la muerte del trianero, revolucionario de la técnica y dueño de una interioridad torera donde las haya, así como iniciador de un aguante con los toros que posteriormente se volvería quietismo, gracias a la disminución de la casta en las reses y a la consiguiente conformación de su embestida.

Pero a Juan no le preocupaban los derroteros que tomaba el toreo ni los seguidores de su concepto de la lidia, sino algo más esencial: el sentido que con los años iba teniendo su vida, maravillosa en los ruedos y no muy feliz fuera de ellos, pues como dijera el mexicano Rosas Moreno: Mi gloria es humo, no ves que brillando me consumo , y el llamado Pasmo de Triana se consumió, más que física emocionalmente, como si el recuerdo de tantas tardes de apoteosis le apretara el gañote hasta asfixiarlo.

El último encierro, quizás el mejor poema del inspirado granadino Manuel Benítez Carrasco, lo dedicó a Belmonte cuando este acabó de estar: ¡Cómo pudo, cómo pudo / con un torero tan grande / un torillo tan menudo..! / ¿O es que cuando aquel torillo / de lumbre te dejó frío, / ya estabas tú empitonado / por el toro del hastío?