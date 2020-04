Dicen: ¿cómo podemos lavarnos las manos o disponer de las mínimas recomendaciones que indican autoridades y OMS, si carecemos de jabón y antibacterial, y a veces ni agua llega? Nosotros habremos de dedicarnos a la fabricación de tapabocas para todos en la comunidad. Ya en Nacajuca, a donde pertenece nuestra comunidad de Tecoluta, hay dos enfermos de Covid-19. Nuestra sangre ha sobrevivido a conquistas, colonizaciones, destrozos ambientales y otras pandemias. No es momento de morir: doctor López-Gatell, no nos olviden ahora .

Qué hacer si vence la tarjeta del pago de las pensiones

Le comparto mi experiencia a José Blanco quien se queja de Banorte porque no le hizo la reposición de la tarjeta al vencimiento de la misma, y en la cual le depositaba su pensión el Issste, informándole que tenía que solicitarla en una sucursal; a mi me sucedió un caso similar con el mismo Banorte: poco antes de que venciera el plástico en el que me depositaban mi pensión, acudí a hacer el cambio y me señalaron que tenía que pedir el repuesto en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a unos 300 kilómetros. de Zacatecas (donde radico); opté por retirar el saldo de la cuenta, dejar que se venciera, abrí otra e informé a la institución responsable de realizar el depósito de mi pensión sobre la nueva cuenta. Seguramente la queja la hizo José Blanco Mejía, excelente columnista de La Jornada (no me pierdo su columna cada martes), mi inolvidable maestro de Planeación y Desarrollo en 1976 y 1977 en la entonces Escuela Nacional de Economía, cuando su adjunto era César Gómez.

Publio González

Reprueba carta de director de CCH

El pasado 2 de abril, el director general de CCH, Benjamín Barajas Sánchez, en su carácter de autoridad universitaria, hizo llegar al profesorado del colegio una carta en la que descalifica el trabajo del gobierno de México para hacer frente al enorme reto que tenemos todos ante la pandemia. Entre otras afirmaciones, escribe que sabremos dar la batalla y vencer el ritmo de la pandemia, a pesar de las políticas erráticas y tardías de un gobierno que va detrás de la epidemia y de la sociedad civil...

Es un acto político irresponsable y mezquino de una autoridad universitaria, que utiliza a la UNAM para hacer valer su opinión. Esta lamentable acción, además de no corresponder a la grandeza de la institución, se suma al clima de desinformación y ataque que diversos grupos promueven. Es muy grave que esta embestida venga ahora de el director del colegio.

Considero que los universitarios, y el pueblo al que servimos, debemos repudiar estas actitudes, sobre todo cuando lo que más necesitamos los mexicanos en estos momentos es unidad.

En estas circunstancias tan difíciles por las que pasa México, soy de la opinión que como universitarios debemos sumarnos dignamente a apoyar el responsable esfuerzo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Salud y de múltiples instancias y equipos gubernamentales de trabajo, así como de la responsable participación de la sociedad civil.