Miércoles 8 de abril de 2020, p. 7

Nueva York y Milán. Con la esperanza de dar ánimo en esta época de confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, Bruce Springsteen y Andrea Bocelli se conectarán con sus seguidores a través de la música: el llamado Jefe, como diyéi invitado; el tenor, con una interpretación desde Italia.

Springsteen aparecerá hoy a las 9 horas (tiempo de México) en la emisora E Street Radio de SiriusXM, en la que tocará algunas de las canciones que han amenizado su cuarentena y con las que quiere desear lo mejor al público.

En el programa From His Home to Yours, incluirá canciones de Sam Cooke, Roy Orbison, Bob Dylan y Lucinda Williams.

Estoy aquí para desearles lo mejor y poner algunas canciones que me han funcionado en momentos como los que estamos viviendo.

También participó con el Fondo de Ayuda a la Pandemia de Nueva Jersey. Una cosa es segura: el dolor, el miedo y las necesidades reales de muchos vecinos, nuestros amigos, y por supuesto de todos los que están en primera línea de la pandemia , dijo entonces en un video.

Este lunes, Springsteen lanzó la última entrega de su serie mensual de conciertos, en este caso el que ofreció en Gotenburgo, Suecia, el 28 de julio de 2012.

Duomo de Milán vacío

En tanto, Bocelli actuará el Domingo de Pascua desde un vacío Duomo de Milán en un concierto que será transmitido en vivo como símbolo de amor, esperanza y salud.