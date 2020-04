Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de abril de 2020, p. 6

Escribo, si es posible, a mano. Antes usaba una máquina, pero prefiero escribir a mano. A menudo escribo poco. Después no puedo releerme, así que vuelvo a escribir... Ya es algo , expresó Jean-Luc Godard con un puro en la boca y un encendedor en la mano.

La inesperada aparición en Instagram del cineasta franco-suizo, de 89 años, quien destacó en el movimiento cinematográfico llamado Nouvelle vague, se volvió el acto cultural del día.

Desde su casa, en Suiza, vistiendo una camisa a cuadros y un chaleco verde, Godard recibió a Lionel Baier, responsable del departamento de cine de la Escuela Cantonal de Arte de Lausana (ECAL), para hablar sobre las imágenes en tiempos del coronavirus.

A las 2:30 de la tarde en Francia, la conversación con el director comenzó. Libération, Le Canard enchaîné y Charlie Hebdo son las tres publicaciones que todavía lee, reveló Godard. A pesar de su voz a veces débil y temblorosa, el cineasta seguió encendiendo su puro durante los casi cien minutos que duró la transmisión.

El cineasta también se daba tiempo para reflexionar, guardaba silencio, volvía a fumar. No lo sé, me sobrepasa , admitió Godard sobre diversas preguntas en que el tema involucraba prácticas surgidas de nuevas tecnologías. El virus es una comunicación: como lo que estamos haciendo... así que no vamos a morir, pero tal vez no podamos vivir bien , reflexionó en vivo, como en una charla con un conocido.

El director de El desprecio y Sin aliento parecía a veces perdido, pero su mente no dejaba de saltar de un tema a otro.

Mencionó la teoría de la información de Claude Shannon a los médicos que van avanzando y nunca retroceden, porque el virus avanza , y después dijo que el alfabeto tiene muchas letras. Y ahí se detuvo para hablar del lenguaje.

“Para mí el lenguaje no es precisamente la lengua, son todas las lenguas que han existido y habrá –expresó Godard–. Creo que todos los grandes escritores, los poetas, han buscado ir más allá de la lengua, y eso es un lenguaje, que es una mezcla de palabras e imágenes”, puntualizó.

Entre tanto, Lionel Baier y un asistente aparecían de vez en cuando, usando un cubrebocas y manteniendo cierta distancia. En la pantalla, unos corazones de colores desfilaban del lado derecho de Godard, y toda clase de mensajes en diferentes idiomas aparecían desde la izquierda.

El cine, un antibiótico