Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de abril de 2020

La nadadora Liliana Ibáñez asume la reprogramación de los Juegos Olímpicos como una oportunidad de recuperarse y calificar a Tokio 2021, tras enfrentar una compleja operación de hombro que le hizo perder tiempo en el ciclo olímpi-co, por lo que enfrenta la cuarentena en el Colegio Militar, alternativa que tomó porque en esa instalación puede seguir preparándose en agua, y desde donde se comunica con su equipo multidisciplinario a Estados Unidos, Australia y esta ciudad.

Para mí, parar por completo habría sido fatal. Hasta hoy, he tenido chance de nadar, y aquí, mientras que sea la única en la alberca, me lo permiten , dice la atleta, quien se prepara para buscar el pase a Tokio 2020, sus terceros Juegos Olímpicos, en las pruebas de 50 y 100 metros libres.

En tanto se define la reactivación de las competencias, tal vez para fines de este año, se debe replanificar y hacer un esquema de entrenamiento que puede desarrollar en el Colegio Militar, como deportista adscrita al Ejército Mexicano con el grado de cabo auxiliar en educación física y deporte.

Fue la mejor alternativa para la nadadora celayense, quien recibió también ofertas del gobierno de Guanajuato para entrenar en solitario, pero se decantó por la ciudad para continuar con el seguimiento medico y el resto del equipo multidisciplinario.

“Únicamente me incorporé, me recluté aquí y decidí llevar a cabo mi cuarentena, obviamente no es fácil porque es el Ejército, una institución disciplinada, de respeto, con muchísimas reglas, pero como atleta, si esto es lo que me permite seguir entrenando, he tenido todo el apoyo por parte de la Sedena y de los generales y tenientes encargados.