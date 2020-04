Carlos Paul y Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de abril de 2020, p. 3

La titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, Alejandra Frausto, informó la noche del lunes en su cuenta de Twitter que se extinguirán siete fideicomisos que administraba esa dependencia porque son instrumentos que no tienen ya razón de ser o utilidad pública .

Se trata de los instrumentos para apoyar la construcción del Centro Nacional de las Artes (Ficenart), la conservación de la Casa del Risco y pinacoteca Isidro Fabela, la adaptación de los museos Diego Rivera y Frida Kahlo y para el fomento y la conservación del patrimonio cultural antropológico, arqueológico e histórico de México. Asimismo, los fideicomisos para la administración de los siguientes recintos: Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas; de Santo Domingo de Guzmán, Chiapas, y del Centro Cultural Santo Domingo, Oaxaca.

A propósito del decreto presidencial emitido hace unos días, que instruye a las dependencias y entidades extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal , la titular de la SC dijo en su cuenta personal de Twitter que ha trabajado intensamente para justificar las excepciones correspondientes, como es el caso del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), Foprocine y el Antiguo Colegio de San Ildefonso .

Añadió que ha presentado documentos, como indica el decreto, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública , y agradeció a los titulares de esas dependencias, Arturo Herrera e Irma Sandoval, respectivamente, por ser receptivos ante ese planteamiento de la comunidad artística . También aseguró que en los próximos días se informará sobre la resolución de esas gestiones , y destacó: Nuestro compromiso es con las comunidades artísticas de México, porque creemos que la cultura es una poderosa herramienta de transformación social .

La respuesta en redes sociales de la funcionaria se da luego de varios reclamos de la comunidad artística y cultural respecto del tema. El vocero de Fraustro, Antonio Martínez, explicó que la secretaria sólo emitiría tuits y no un comunicado formal hasta que resuelva la Secretaría de la Función Pública las excepciones . Agregó que la decisión está en el decreto. No es una cosa exclusiva de Cultura. El decreto tiene todo un apartado introductorio sobre su intención y alcance. Los que se extinguen o ya estaban en proceso de extinción o no tienen ahora utilidad social. Estamos en una emergencia, que es más grande que un sector .

También el lunes, más de 680 integrantes de la comunidad científica y artística, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, se unieron a quienes solicitan claridad en torno al tema y exigieron la revocación del decreto de extinción de los fideicomisos relacionados con esas dos áreas del quehacer humano: la científica y la cultural .