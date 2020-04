Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 7 de abril de 2020

Juan Vicente Valerio, de 55 años, mecánico de bicicletas con varios equipos mexicanos, murió por Covid-19 en Nueva York el sábado por la tarde. Hace años vivía en aquella ciudad, alejado de su familia y del país en el que formó un engrane discreto, pero fundamental en el ciclismo nacional.

Hace una semana, el lunes escribió un mensaje a su hermano Manuel, de 53 años, para avisarle que se encontraba enfermo y que estaba delicado de los pulmones.

Estuve en comunicación un par de días , cuenta Manuel; después perdí contacto; supuse que estaba incomunicado y me preocupé, pero estoy lejos. El sábado ya tarde me contactaron conocidos de mi hermano en Nueva York y me dieron la noticia de que acababa de morir .

Manuel dice que el cuerpo de Juan Vicente fue cremado y ahora busca información para traer las cenizas a México; teme que la emergencia pueda complicar el trámite, pero busca acercarse a las autoridades consulares.

Juan Vicente formaba parte de una familia cuyas raíces han estado ligadas a las bicicletas. Don Manuel Valerio, padre de ambos, era hijo de panadero y desde niño repartía los productos montado en dos ruedas. El trabajo se convirtió en pasión y la curiosidad lo llevó a estudiar cómo funciona ese vehículo básico, pero fascinante.

Manuel Valerio padre también fue ciclista y llegó a competir en dos ediciones de la Vuelta a México a principios de los años 60. Pero su trabajo fundamental siempre estuvo en el mantenimiento de las bicicletas y su experiencia lo convirtió en uno de los mecánicos predilectos en distintas selecciones en nuestro país.