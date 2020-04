Se critica lo sucedido en España, pero ningún país estaba preparado para esto. No quiero cargar contra el gobierno porque creo que no tiene la culpa, los políticos hacen caso a los expertos y nadie en el mundo, ni los expertos, se esperaban esto al ser un virus nuevo.

El otrora estratega de la selección española también habló de los recortes salariales que se han llevado a cabo en algunos planteles, y señaló que si es algo solidario que parte de los jugadores me parece bien. Cada club debe tratar a sus plantillas de una forma seria. Los equipos deberían haber llegado a este momento con recursos económicos. El dinero no debería ser un problema en el futbol .

Agregó que en su país se está generando un clima de división que es fatal. Desde el más puro sentido común, creo que es mezquino intentar sacar rédito político a esta situación tan grave del coronavirus, con tantas muertes. Yo siempre he abogado por el diálogo y ahora tengo la sensación de que vamos a salir de esto más divididos como país y como sociedad. Las desgracias deben unir, no desunir .

Neymar, mal ejemplo

Por otro lado, Del Bosque se refirió al posible regreso del brasileño Neymar al Barcelona para la próxima temporada, y aunque reconoció que es un buen futbolista, consideró que es una mala influencia para sus compañeros.