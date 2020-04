El guitarrista Pancho Varona fue breve y manifestó: Se nos ha ido Luis Eduardo Aute, uno de los imprescindibles, y no podré ir a despedirlo... DEP ; en tanto, el músico uruguayo Jorge Drexler expresó también sus sentimientos: “La belleza se quedó sola en su cuarentena. Buen viaje, querido maestro Luis Eduardo Aute!! Seguiremos cantándote. ‘Reivindico el espejismo De intentar ser uno mismo, Ese viaje hacia la nada Que consiste en la certeza De encontrar en tu mirada la belleza’”.

Marwan, cantautor y poeta español, sobre la trayectoria musical de Aute y los recuerdos que lo ligaron a él, dijo: Qué tristeza, se nos ha ido Luis Eduardo Aute, uno de los más grandes. No sé ni qué decir. Me llevaré para siempre los momentos juntos en el escenario y fuera de él. Fueron de los mejores momentos de mi vida. DEP, querido maestro .

Para despedirse de Aute, el trovador cubano Silvio Rodríguez evocó los versos de la canción De paso, tema que recuerda el paso efímero de la vida en fragmentos como: “Ayer de nada nos sirve, las cicatrices no ayudan a andar. Sólo morir permanece como la más inmutable razón, vivir es un accidente…”

A su vez, el músico Loquillo resumió el sentimiento generalizado: Nos ha dejado Luis Eduardo Aute. La música española pierde un referente de varias generaciones .

Asimismo, Alejandro Sanz lanzó un mensaje breve que también resume la variopinta creatividad artística de Aute: Quien no tenga sueños, que se disponga a tener sueños. Descansa, maestro .

Se suceden las expresiones de pésame. Así las de Estopa: Sin palabras para describir el vacío que dejas. Luis Eduardo Aute, que la tierra te sea leve o Luz Casal, quien además compartió una imagen con el artista: Acompaño en el sentimiento a su familia y a todos sus seguidores .

Ángel Stanich: “Descanse maestro. Haremos por no olvidarlo. Por el alma de su cuerpo, aunque cueste adaptarse. Este mundo no lo entiendo, este ‘cura’ no es mi padre. Don Luis Eduardo Aute, saliste despacio del cine. Al alba te marchaste. Pasó por aquí el misterio”.

El músico vasco Fermín Muguruza compartió una estrofa popular de Al alba, una de sus composiciones más representativas: Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son éstas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío, al alba .

Nega, mitad del dúo de rap Los Chikos del Maíz, expresó: “Joder, se ha muerto Aute. Siempre lo vincularé a mis padres, a la infancia, a vinilos de mis padres. Toda la animadversión que le tengo a Sabina y otros personas de la época y el rollo, es amor por Aute. Qué letrista".

También Amaral han compartido parte de la letra de 'La belleza', una de las canciones de Aute.

En tanto, Raphael, en Twitter, dijo: Se nos acaba de ir Luis Eduardo Aute. Una gran pérdida que vamos a extrañar mucho! Te llevas mi admiración y respeto.