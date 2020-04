Me pregunto si en esta pandemia la gente comenzará a darse cuenta de que no deben creer todo lo que leen o ven en los periódicos e Internet. Si se darán cuenta de que sólo deben creer en evidencias .

“En la Edad Media la gente dejó de creer en las supersticiones. La única medicina venía de la Iglesia y era inútil. Durante la peste negra la gente estaba en shock porque se dio cuenta de que la Iglesia no podía hacer nada para ayudarlos. Sin embargo, había médicos informales desaprobados por la Iglesia, como las parteras, quienes descubrie-ron una o dos cosas para enfrentar la plaga:

Un poco despeinado, este escritor inglés, quien ha vendido 170 millones de ejemplares de 31 libros, autor de las trilogías Los pilares de la Tierra y El siglo, hizo una oferta que todos aquellos que quieren ser escritores no pueden dejar pasar: verse de nuevo el viernes 10 de abril, a las 4 de la tarde (9 a.m., hora de México) para hablar de cómo describir personas y lugares, cómo crear los diálogos y las escenas, cómo conseguir un agente y cómo tener contentos a los editores.

Respondió preguntas que fueron desde su proceso de escritura e investigación hasta su opinión sobre el Brexit: Es una horrible idea, desearía que no se hubiera hecho .

Ken Follett dedica todo el día a escribir, no es que tenga un momento ideal para hacerlo. En estos días relee a autores como Ian Fleming, creador de James Bond. Follett es también autor de novelas de espías, aunque con seudónimo, y rechazó volver a tener un espía como personaje central, aunque sí se mantendrán en sus novelas:

No escribiré otra novela de espías, pero continuaré usando espías en mis novelas. La mejor forma de contar esas historia es a través de los espías, que siempre saben las cosas primero, pasan la información y cambian la situación, es una forma de ver las cosas muy interesante. Está la acción, la traición, ese otro lado de la vida .

Como parte de su proceso de escritura crea una hoja de Excel en donde, cada vez que aparece un personaje nuevo, describe todo lo posible acerca de él para que no se me olvide , realiza él mismo una buena parte de la investigación para sus novelas –aunque reconoció que usa un servicio de investigación para escritores– y se basa mucho en fotografías, pinturas, arquitectura, documentos, paisajes; definir una historia le toma entre seis meses y un año, y en la creación de sus personajes busca que los lectores los amen o los odien. Ese es uno de sus secretos.

Que el lector comparta las emociones de los personajes y comience a preocuparse de su destino, como si fuera algo real. Eso es lo que me hace y hace a otros amar a un libro. Así que lo que estoy tratando de hacer cuando escribo el esquema es que la historia cambie constantemente, que el lector se pregunte qué es lo que pasa después .

La pregunta que se hace constantemente a los escritores es de dónde obtienen las ideas. Para mí es cuando leo los periódicos, libros de historia, viendo las noticias, visitando lugares. De pronto ves un paisaje y piensas que es muy interesante para un drama. Las ideas vienen de todos los lugares, una buena idea es que una novela tenga 50 o 60 escenas dramáticas, tienes que generar drama capítulo tras capítulo .

Dijo inventar los personajes “basado en lo que he aprendido de la gente en mi vida, en la historia. No puedes escribir una buena historia de gente aburrida, tiene que ser atrevido, un poco de cabeza dura, valiente, ese tipo de personas que si ven el peligro buscan cómo enfrentarlo, no cómo alejarse de él.

En este momento está escribiendo una nueva novela, mientras en septiembre se publicará El atardecer y el amanecer, precuela de Los pilares de la Tierra.