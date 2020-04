Gratitud al gobierno de la República Popular China

P

or esa ayuda extraordinaria en salud para el pueblo venezolano en estos momentos aciagos y de amenaza imperialista.

Cómo cobran sentido las palabras del Ché: La solidaridad internacional es la ternura entre los pueblos.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Adolfo Pérez Esquivel, Stella Calloni (Argentina), Piedad Córdoba, Camilo Gónzalez P. (Colombia), Ana Andrés, Ricardo Sánchez (España), Manuel González L., Gerardo Romero (Suiza), James Patrick, Dévora González, Eduardo García (Estados Unidos), Gizele Martins (Brasil), Héctor Orlando, José Miguel Gómez, Indhira Libertad Rodríguez (Venezuela), Ligia Arreaga (Panamá), Rodolfo Machaca (Bolivia), Ana Laura Rojas (Guatemala), Carlos Romainville (Perú), FENOCIN (Ecuador), Eduardo Correa Senior, Enrique González Ruiz, Daniela González López, Antonio Castro López, Jerónimo Sánchez Sáenz, Leopoldo de Gyves de la Cruz, Arturo Díaz González (México) y 500 firmas más.

Javier Camarena: responsabilidad social

Aparte de la admiración que le tengo como artista, me encantó ver el video grabado desde Suiza de quien es considerado el mejor tenor del mundo: Javier Camarena, en el que invita a los mexicanos a ser menos incrédulos con respecto al peligro que entraña el coronavirus, cumplir las indicaciones de las autoridades, y princi­palmente tener responsabilidad social para quedarse en casa sin exponerse a contagiarse ni contagiar a los demás.

Sus frases son memorables: El coronavirus nos ha obligado a hacer un alto en nuestras vidas; en mi caso, en mi carrera. Pero ahora estoy para la gente que más me importa: mi familia. No me siento encerrado, pues estoy feliz en casa tomándome un respiro.

Pienso que si todos los mexicanos, incluidos varios periódicos y sus voceros, así como un vociferante expresidente, tuviéramos esa responsabilidad social para ayudar a las autoridades a luchar contra la pandemia, tal como recomienda Javier Camarena, esa solicitud a sus adversarios de la tregua de un mes hecha por el Presidente de México, ni siquiera sería necesaria.

Benjamín Cortés Valadez

Acerca de la nota sobre falta de agua en Tláhuac

Respecto a la nota denominada Fracasaron las pláticas con el Sacmex; aún seguimos sin agua: vecinos , publicada el viernes 3 de abril del 2020 y firmada por Laura Gómez Flores, esta alcaldía comunica:

1. La alcaldía trabaja a favor de la población. No hay amiguismos ni dobles discursos.

2. Quien firma la nota nunca se puso en contacto con ningún servidor público de esta alcaldía para verificar la autenticidad de las opiniones vertidas por los entrevistados.

3. Desde hace semanas hemos atendido de manera prioritaria el desabasto de agua en la demarcación. Cabe señalar que ésta no es una problemática que haya surgido en este gobierno, sino de una desatención histórica.

4. Sabemos que la gente desea que le llegue el líquido vital por la red de agua potable; esto ocurrirá cuando las obras de la red concluyan. Se lleva agua a todas las colonias mediante pipas: 25 de la alcaldía y 10 del Sacmex, además de 10 que se contrataron para dar un mejor servicio, acción que fue presentada por el alcalde el día 16 de marzo.