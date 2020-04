“Esta noticia me pega duro, y es al mismo tiempo un llamado de atención para aquellos que todavía creen que esto (del coronavirus) es una vacilada. Hoy murió a causa de complicaciones por el Covid-19 el gran artista Juan Giménez, el Metabarón, alguien a quien con mucho orgullo pude llamar amigo.”

Jorge Break, autor del cómic de superhéroes Meteorix y de la historieta Crónicas de Fátima, sobre una infección zombi en la Ciudad de México, señaló: Murió un grande, no, un enorme ilustrador argentino que hizo toda su carrera en Europa y puso el estándar tan alto, que no sé quién va poder llenar algún día sus zapatos. Pinche coronavirus. Carajo .

A su vez Lucas Marangón, argentino avecindado en México que hace cómics e ilustraciones basadas en el universo creado para la saga La guerra de las galaxias, escribió: “Acabo de enterarme de que Juan Giménez murió por Covid hoy (el jueves) en Mendoza, Argentina.