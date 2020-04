Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 4 de abril de 2020, p. 4

El cuento ‘‘Esposa inquebrantable’’, del autor israelí Etgar Keret, fue compartido el jueves por Editorial Sexto Piso en sus redes sociales y el sitio web https://sextopiso.mx/esp/cont/34/esposa-inquebrantable.

Así comienza: ‘‘Desde que el brote de la epidemia explotó, por fin he logrado imaginar mi propia muerte. No es que antes no lo hubiera intentado, pero cada vez que estaba en cama acostado, con los ojos cerrados, e intentaba vislumbrar mis últimos suspiros, algo salía mal”.

El autor de libros como De repente un toquido en la puerta, Romper el cerdito, Tuberías y Pizzería Kamikaze, en estos días de aislamiento escribió ‘‘Esposa inquebrantable’’; en este relato el narrador se imagina cómo sería su propia muerte por el coronavirus y lo que sucede en su familia. Traducido del hebreo al inglés por Jessica Cohen y del inglés al español por Diego Rabasa, de Sexto Piso, Keret comparte lo que sucedería al tener problemas respiratorios por el Covid-19. Describe todos los sueños de su protagonista que van desde ataques terroristas y violentos zafarranchos con los vecinos hasta un paro cardiaco fulminante estando al aire durante algún programa cultural de la televisión pública. Sin embargo, sostiene que al final ‘‘siempre sobrevivía”.

Pero llegó el coronavirus y puso todo en su lugar. ‘‘Ahora puedo, cada vez que me acuesto por las noches, cerrar los ojos y visualizarme siendo transportado al hospital con serios problemas respiratorios. Los pocos médicos que resisten en las atestadas salas de urgencia han tocado fondo por completo. Mi esposa pide amablemente a un joven doctor con la mirada extenuada que por favor me atienda mientras le explica que soy un paciente de alto riesgo porque tengo asma”.