Periódico La Jornada

Jueves 2 de abril de 2020, p. 8

Nueva York. Dua Lipa cierra Future Nostalgia, su segundo álbum, con Boys Will Be Boys, canción sobre las dificultades de la mujer. Realmente quería mostrar otro lado mío , dijo la cantante de 24 años en una entrevista. Siempre me he pronunciado por la igualdad y los derechos de la mujer y la igualdad general, pero era muy importante sacar algo que fuera cercano a mi corazón, que creo que puede hacer que otras mujeres se sientan escuchadas .