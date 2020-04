Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 2 de abril de 2020, p. 7

Madrid. Las empresas de producción que de forma usual se encargan de la construcción de los diferentes escenarios del festival de Coachella (California) ahora edifican carpas de triaje y hospitales de campaña para tratar a enfermos de coronavirus en Estados Unidos.

Según relata The LA Times, compañías como Choura Events y Gallagher Staging, que de forma normal montan carpas, grandes escenarios e instalaciones para festivales como Coachella y enormes encuentros deportivos, ahora utilizan su experiencia y mano de obra para ayudar en la lucha contra el Covid-19.

Así, el fundador de Choura Events, Ryan Choura, explicó al periódico californiano que pasaron rápidamente a ser un equipo de ayuda en caso de desastres. Si no supiera cómo montar Coachella, no podría hacer este hospital. He visto a pacientes ingresar, y su estado. Esto es real , agregó.

De esta manera, la empresa de Choura está montando tiendas de triaje e instalaciones de apoyo al Centro Médico Regional Fountain Valley de California, en previsión del aumento previsto de pacientes con coronavirus en las próximas semanas. Es una de las cuatro villas médicas en el entorno de Los Ángeles que la compañía ha ayudado a construir hasta ahora.