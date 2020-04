“Lo esperanzador, como primero, es que ojalá que Lupita tenga una muy buena oportunidad con esto que está sucediendo. No sabemos qué vaya a pasar, pero sí hay una oportunidad para que ella pueda zafar de la situación que la permea, pues sería importante para México, para la caminata”, señaló Joel Sánchez, medallista de bronce olímpico en Sidney 2000 y asesor de marcha en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Ese veredicto, que debía producirse el 15 de mayo, espera nueva fecha, pues han sido suspendidos todos los procesos de la Agencia Mundial Antidopaje y el TAS.

En caso de librar la sanción, Lupita podría buscar la marca de calificación olímpica para 20 kilómetros, que hasta el momento ya tienen Alegna González, campeona mundial juvenil en 2018 quien ahora es la carta principal de México, e Ilse Guerrero, y podría competir con ellas por una de las dos plazas.

Joel Sánchez destacó que la estrategia sería reorganizar a los andarines que estarían calificados, rearmar una planeación para poder sostener la preparación.

Los otros marchistas con marcas hasta ahora son Isaac Palma, en 50 kilómetros, y en 20, Carlos Sánchez y Julio César Salazar.

Los grupos de andarines se mantienen a la espera de la reprogramación de los actos, como un internacional programado en Japón en octubre, que hasta ahora no ha sido cancelado. Qué tanto se va a detener este problema en octubre, pues no lo sabemos, pero esperamos que en esos seis meses ya se empiece a controlar la pandemia, que a más tardar en septiembre estén liberados los aeropuertos. Eso es lo que se proyecta, ojalá, porque de lo contrario no podremos hacer nada este año , anotó.

Indicó que en tanto, los atletas se mantienen entrenando en resguardo con programas en sus casas y puntos de origen.