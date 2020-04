Explicaron que en días pasados la mujer comenzó a sentirse mal, por lo que acudió a su clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde le diagnosticaron un cuadro de gripe, por lo que le dijeron que regresara a su casa y no fuera a trabajar, sin extenderle incapacidad.

La paciente pidió días económicos para resguardarse en su domicilio y días después su estado de salud empeoró, por lo que fue internada en el hospital 20 de Noviembre. En el proceso se le realizó la prueba de Covid-19, pero murió dos días después, antes de conocer el resultado de la prueba, la cual se prevé se tenga hoy.

La muerte de la enfermera ocurre en medio de las protestas de trabajadores de los hospitales locales de referencia para Covid-19, quienes se quejan por la falta de insumos para protegerse del coronavirus.