Jueves 26 de marzo de 2020, p. 2

Aunque por voluntad propia, astronautas y submarinistas saben muy bien lo que es vivir encerrados durante semanas e incluso meses, un conocimiento que ahora ponen a disposición de los cerca de 3 mil millones de personas confinadas en el mundo.

Para el astronauta estadunidense Scott Kelly, lo importante es no tener demasiadas expectativas, porque no sabemos cuándo va a terminar , explicó desde Houston, Estados Unidos, donde todavía no está confinado.

"Cuando estaba en la Estación Espacial Internacional (EEI), era por un año (...) Me esforcé en pensar que vivía allí, que formaba parte de este entorno, que era mi nuevo hogar.”

Kelly sugiere hacer “como si se viviera en el espacio durante un año: "Tengo que tener un programa, levantarme a una hora normal, acostarme a una hora normal, ocuparme de mi trabajo si puedo hacerlo a distancia .

Pero también hacer ejercicio y tomar el aire, incluso sacando la cabeza por la ventana como rutina diaria .

Sin olvidar el ocio: ¡Quizás esta pandemia convertirá a Scott Kelly en una estrella del rock! , asegura entre risas.

Para gestionar los conflictos, confinados en un apartamento, si alguien le molesta, hablen, sin agresividad, porque si esconden sus emociones, empeorará .

Para el astronauta, el sentimiento de que sirve para algo ayudará sobre todo a superar el confinamiento. La gente debe entender que lo que hace ayuda a toda la humanidad .

Vincent Larnaudie-Eiffel, ex comandante de un submarino nuclear, subraya que la sensación de estar en una misión es primordial