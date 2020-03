▲ La firma de Tom Brady con Tampa Bay no impide que el mariscal acepte el cariño que siente por Nueva Inglaterra. No hay nadie que haya sido más fanático de los Patriotas que yo , pero lo que no será diferente (con los Bucaneros) es mi enfoque del juego, mi enfoque de cuáles son mis roles y responsabilidades. Saldré y haré lo mejor para poner al equipo en posición de ganar . Foto Ap