Laura Gómez Flores, Elba Mónica Bravo y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de marzo de 2020, p. 29

La necesidad llevó ayer a decenas de ambulantes a continuar con la venta de sus productos en las calles de la Ciudad de México, donde parejas de amigos, novios o familias desafiaron al Covid-19 con paseos, abrazos y besos.

Únicamente los más jodidos, que no tenemos un trabajo formal y estamos en las calles salimos a ganarnos la chuleta, porque vivimos al día, aunque muchos clientes no vinieron a trabajar, porque los descansaron o sus patrones bajaron la cortina , dijo Lety.

La vendedora de antojitos lamentó que entre las medidas anunciadas por el gobierno no se considere a los informales, a quienes tienen que salir a vender lo que puedan para subsistir y nos dejen a la buena de Dios .

Como ella, José Luis también se quejó de las bajas ventas, pues se han caído en más de 90 por ciento y van a caer más, porque la gente tiene miedo de salir de casa y quien lo hace es para ir al trabajo y trae su comida para no gastar, porque no sabe cómo la va a librar .