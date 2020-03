Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2020, p. a16

Roberto Medina, técnico del conjunto femenil de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, confió en que la pausa en el torneo Clausura 2020, debido a la pandemia del coronavirus, no afectará demasiado el desempeño de su equipo, el cual actualmente marcha como líder del certamen y además se mantiene invicto luego de nueve jornadas disputadas.

“Estamos conscientes de que esta situación nos va a perjudicar, sin duda nos va a cortar el ritmo de juego, y no sólo a nosotros, sino a todos los equipos, pero espero que en nuestro caso no sea demasiado, pues hemos estado haciendo muy bien las cosas y no queremos echar eso en saco roto, buscaremos seguir con nuestra racha positiva para cuando se reanude el torneo.

Sabemos que tendremos que trabajar a marchas forzadas para regresar a la forma futbolística, tenemos muy claro que quien se adapte más rápido, es quien va a poder reiniciar de la mejor manera, y eso es justamente lo que estamos haciendo, adecuarnos a la situación para no perder terreno y tener la oportunidad de pelear por un nuevo título , señaló.

El otrora entrenador de la selección nacional femenil mayor indicó que por ahora su equipo se encuentra en cuarentena, luego de que el domingo 15 de marzo viajaron a la Ciudad de México para disputar el duelo de la jornada 10 del torneo Clausura 2020 ante el América, el cual, tras cambiar repentinamente de sede, al pasar del estadio Azteca a las instalaciones de Coapa, finalmente fue suspendido.