E

n un extenso comunicado, el Comité del Chopo hace saber: Para lograr permanecer los siguientes sábados... y hasta que pase la contingencia, el Tianguis Cultural del Chopo implementará una estrategia preventiva basada en las recomendaciones dictaminadas por las autoridades correspondientes. Más adelante explica: Lamentablemente, confirmamos la suspensión de nuestras actividades culturales en sus diferentes foros en una primera acción de prevención . Es decir, no habrá conciertos, firmas de autógrafos, exposiciones o presentaciones de libros hasta nuevo aviso. Como remate, se lee: Cualquier cambio en la situación de contingencia, estaremos informando y acataremos lo que corresponda. TCCHopo Oficial en Facebook.

La foto de Axl