Afp

Periódico La Jornada

Sábado 21 de marzo de 2020, p. 24

Atenas. El gobierno de Grecia debe combatir no solo la expansión del coronavirus en las diversas islas que forman el país, sino también velar porque las decenas de miles de migrantes ubicados en sórdidos campamentos no se conviertan en focos de contagio. El portavoz del gobierno, Stelios Petsas indicó que los campamentos de refugiados son una verdadera bomba sanitaria , pese a que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de Covid-19 entre los migrantes que intentan llegar a Europa.

Pero se han impuesto restricciones esta semana sobre los desplazamientos de los refugiados, que solamente están autorizados a salir en pequeños grupos en periodos y horarios definidos. Las visitas a los campamentos han sido reducidas al mínimo.

Grecia lleva una década de crisis económica que ha mermado sus sistema hospitalario, por lo que su reacción ante la pandemia incluye también atender la propagación del mal en los superpoblados campamentos de migrantes, según los analistas.

Nuestra prioridad es salvar vidas y a la salud pública, por ello hemos impuesto antes que otros países europeos medidas extraordinarias (...) para limitar la expansión del virus indicó el martes el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.

Ya desde su primer muerto, el 12 de marzo, y con apenas 117 casos de Covid-19, el gobierno griego impuso una serie de medidas drásticas: cierre de colegios, universidades, cines, teatros, y luego de museos y sitios arqueológicos, bares, restaurantes, comercios y hoteles.

Desde el domingo, los viajeros llegados del extranjero serán puestos en cuarentena durante 14 días, y las multas en caso de violación de las consignas se elevan hasta a 5 mil euros.