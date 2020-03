▲ Michael Stipe, ex vocalista de REM, en una captura de pantalla del video en el que cantó It’s the End of the World as We Know It, y dijo: Vamos hacia lo desconocido con el coronavirus, pero es real . Foto

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 21 de marzo de 2020, p. 6

París/Miami. Desde Michael Stipe, ex cantante de REM, a Bono, pasando por artistas menos conocidos, el mundo de la música se moviliza para recordar al público la importancia de respetar el confinamiento frente a la amenaza mundial del coronavirus.

Algunos títulos escritos hace más de 30 años tienen un eco contemporáneo. It’s the End of the World as We Know It (Es el fin del mundo como lo conocemos), de REM (1987), vuelve a surgir en las listas de reproducción. Este estribillo, que el ex líder del grupo canta a capela en un video casero, con las gafas puestas y barba de dos semanas.

Acto seguido, Stipe advierte: Vamos hacia lo desconocido con el coronavirus, pero es real, es serio y es ahora . Y recuerda, después de haber hablado con amigos en Italia , cómo uno debe comportarse durante el confinamiento para evitar que los hospitales se vean saturados .

Otra estrella planetaria, Bono, cantante de U2, se filmó frente a un ventanal de su casa de Dublín tocando el piano e interpretando un inédito Let your Love be Known (Que tu amor sea conocido), dedicado a los médicos y enfermeros .

Detrás de sus gafas de vidrio rosa, Bono canta una historia de amor, parábola de la cuarentena sanitaria. El tema, que ya cuenta con 3 millones de visualizaciones en Facebook, habla del silencio , las calles desiertas y el aislamiento para decir que la distancia no impide los mensajes de amor y apoyo.

Es una pequeña melodía que escribí hace una hora , dijo Bono sobre su balada, la primera canción que compone en tres años.

En España, Resistiré, viejo tema del Dúo Dinámico, se convirtió en el himno contra el coronavirus, entonado por miles de personas que salen a los balcones cada noche a aplaudir al personal médico, entregado a tratar de salvar a los enfermos en hospitales saturados.