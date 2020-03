Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 21 de marzo de 2020, p. a13

Ante las medidas por la pandemia del Covid-19, el equipo de medallistas olímpicos y mundiales de clavados que dirige Iván Bautista en Guadalajara no detendrá la preparación hacia la Copa Mundial de Tokio ni tampoco para los que estarán en los Juegos Olímpicos en la capital japonesa, lo que sí hará será modificar los entrenamientos a una sola sesión, aplicando las disposiciones que han determinado los gobiernos federal y estatal.

“Sólo haremos una sesión larga –normalmente son dos, de cuatro horas cada una por las mañanas y tardes– tomando todas las precauciones que nos indican. Cada vez que ingresamos nos hacen un chequeo –de temperatura–, el uso de gel antibacterial y consumir mucha agua.

“Estamos haciendo grupos de 15 (elementos) en tres diferentes horarios. Si alguno presentara algún síntoma no puede ingresar a las instalaciones del Code Jalisco. Por el momento no hay ningún caso y seguimos entrenando tanto en gimnasio y agua con menos tiempo para no exponerlos.

“Somos 150 que ocupamos la alberca (al aire libre) con las escuelas de iniciación y se suspendieron las clases y el acceso al público, porque aquí entrenamos para los Juegos Olímpicos –julio y agosto– y los Juegos Nacionales que se pospusieron en Monterrey por lo del coronavirus”, explicó el entrenador.

Aprovechar el tiempo

Luego del anuncio de la Federación Internacional de Natación de postergar hasta junio la Copa Mundial de Tokio por el Covid-19, Bautista indicó que de antemano sabían que de un momento a otro esto pasaría con el certamen programado en abril tras la cancelación de las Series Mundiales de Kazán y Londres, previo al certamen japonés y ahora se trasladaron hasta el otoño.