Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 20 de marzo de 2020, p. 15

Revelar a través de sus trabajos periodísticos la narcopolítica que existía en los municipios de Chínipas, Urique, Guasapares y Bachíniva, en la sierra de Chihuahua, generó encabronamiento de los líderes del grupo delictivo Los Salazar, por ello se ordenó el asesinato de Miroslava Breach Velducea, y eso se acreditó con pruebas y testimonios en el juicio de Juan Carlos Moreno, El Larry, quien fue declarado culpable de homicidio calificado.

En entrevista, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), señalaron que a lo largo de la investigación fue determinante “el tema de la narcopolítica; sin este contexto no podríamos entender cómo pasó y por qué pasó” el homicidio de la corresponsal de La Jornada.

Ambos fiscales señalaron que se mantienen abiertas las líneas de investigación que involucran a quienes grabaron a la periodista asesinada el 23 de marzo de 2017 y le exigieron que revelara sus fuentes de información.

En cuanto a si el gobernador Javier Corral supo de las amenazas contra la corresponsal y no se le brindó la protección que hubiera impedido el ataque, indicaron que ese es un tema que corresponde indagar a la fiscalía del estado.

De acuerdo con documentos de la indagatoria, los personajes que se mantienen sujetos a investigación son Hugo Amed Shultz, entonces alcalde de Chínipas, así como José Luévano (ex secretario particular de Corral y actual titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura) y Alfredo Piñera, ex secretario general y vocero, respectivamente, del Comité Ejecutivo Estatal en 2017. Piñera se desempeña actualmente como vocero de la fracción parlamentaria panista en el Congreso local.